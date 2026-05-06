Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о внезапном ударе по Украине из Румынии - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:41 06.05.2026 (обновлено: 09:58 06.05.2026)
СМИ сообщили о внезапном ударе по Украине из Румынии

TVP World: политический кризис в Румынии может серьезно навредить Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политический кризис в Румынии может стать серьезной проблемой для киевского режима из-за роста влияния антиукраинской партии, передает новостной канал TVP World.
  • В сообщении отмечается, что партия "Альянс за объединение румын" (AUR), лидирующая в опросах общественного мнения, выступает за прекращение помощи Украине и объявление нейтралитета в конфликте с Россией.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Политический кризис в Румынии может стать серьезной проблемой для киевского режима из-за роста влияния антиукраинской партии, сообщает новостной канал TVP World.
«
"Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил", — указывается в материале.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Все больше отстает": на Западе сделали неожиданное признание об Украине
01:43
Отмечается также, что такие опасения вызваны лидирующей в опросах общественного мнения партией "Альянс за объединение румын" (AUR), которая способна обрезать значительные объемы помощи Украине со стороны Бухареста.
«
"Румыния играет важную роль в планировании действий НАТО на восточном фланге, в том числе в обсуждениях о предоставлении авиабаз в рамках гарантий безопасности, связанных с Украиной. <…> А AUR, безусловно, антиукраинская партия. Она дала понять, что прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией. Если бы Румыния была исключена из этой ситуации, это, без сомнений, навредило бы Украине", — добавляется в сообщении.
Парламент Румынии во вторник выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Илие Боложаном. За решение проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах.
Политический кризис в стране обострился на фоне споров о мерах жесткой экономии. Боложан продвигал сокращение расходов и налогово-бюджетные меры, объясняя их необходимостью снизить дефицит бюджета и сохранить доступ к европейским средствам. Социал-демократическая партия, AUR и блок PACE — Romania First, в свою очередь, обвинили главу правительства в разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже госактивов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Только попробуй!" В США пригрозили Зеленскому после слов о параде
02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияНАТОУкраинаБухарест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала