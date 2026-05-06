СМИ сообщили о внезапном ударе по Украине из Румынии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Политический кризис в Румынии может стать серьезной проблемой для киевского режима из-за роста влияния антиукраинской партии, сообщает новостной канал TVP World.
"Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил", — указывается в материале.
"Румыния играет важную роль в планировании действий НАТО на восточном фланге, в том числе в обсуждениях о предоставлении авиабаз в рамках гарантий безопасности, связанных с Украиной. <…> А AUR, безусловно, антиукраинская партия. Она дала понять, что прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией. Если бы Румыния была исключена из этой ситуации, это, без сомнений, навредило бы Украине", — добавляется в сообщении.
Парламент Румынии во вторник выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Илие Боложаном. За решение проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах.
Политический кризис в стране обострился на фоне споров о мерах жесткой экономии. Боложан продвигал сокращение расходов и налогово-бюджетные меры, объясняя их необходимостью снизить дефицит бюджета и сохранить доступ к европейским средствам. Социал-демократическая партия, AUR и блок PACE — Romania First, в свою очередь, обвинили главу правительства в разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже госактивов.