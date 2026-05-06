"Все больше отстает": на Западе сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 06.05.2026
01:43 06.05.2026 (обновлено: 04:48 06.05.2026)
"Все больше отстает": на Западе сделали неожиданное признание об Украине

Brussels Signal: стратегия Запада в отношении Украины стала импровизацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению издания Brussels Signal, полагание Запада на то, что Россия вернет 90 миллиардов евро, выделенных кредитом Киеву, демонстрирует стратегический провал в отношении Украины.
  • Из-за этого действия Европы в отношении украинского кризиса стали больше походить на импровизацию, отмечается в статье.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Слепое полагание Запада на то, что Россия вернет 90 миллиардов евро, выделенных кредитом Киеву, демонстрирует стратегический провал в отношении Украины, пишет издание Brussels Signal.
"ЕС предоставляет Киеву 90 миллиардов евро с условием, что потом Россия без проблем вернет эти 90 миллиардов евро <…> Погашение зависит от геополитического исхода, в то время как мы, как известно, живем в "неопределенные времена". <…> Главный вопрос уже не в том, сможет ли Украина вернуть деньги, а в том, будут ли когда-нибудь вообще созданы условия, при которых это станет возможным", — указывается в материале.
По словам автора статьи, такие решения Брюсселя свидетельствуют о его переходе к импровизации в вопросе украинского кризиса.
"В действительности этот кредит обнажает ЕС, <…> который все больше отстает от других мировых держав и не обладает долгосрочной стратегией в отношении Украины. <…> То, что представляется стратегией, начинает больше походить на импровизацию. Европа отныне не решает проблему, а лишь финансирует ее задержку", — резюмирует он.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы.
В российском МИД не раз подчеркивали, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
