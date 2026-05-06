01:17 06.05.2026 (обновлено: 02:33 06.05.2026)

Стенд Украины не заинтересовал гостей выставки оборонпрома в Стамбуле

Международная выставка вооружений. Архивное фото
  • Стенд Украины не вызвал особого интереса у посетителей выставки оборонной промышленности SAHA в Стамбуле.
  • В этом году в мероприятии участвует 21 украинская компания, среди которых "Мотор Сич", конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" и Аэрокосмическая ассоциация Украины (UASA).
СТАМБУЛ, 6 мая - РИА Новости. Стенд Украины не вызвал особого интереса у посетителей выставки оборонной промышленности SAHA в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка оборонной промышленности SAHA проходит в Стамбуле с 5 по 9 мая, в ней принимают участие делегации из более 120 стран и более 1700 компаний. Турецкие корпорации представляют на выставке свои последние достижения.
Крупнейший стенд Украины представлен в зале №4, на нем свою продукцию рекламируют "Мотор Сич", конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс", Аэрокосмическая ассоциация Украины (UASA). Во вторник, в первый день работы выставки, к стенду, где можно было ознакомиться с брошюрами компаний, никто не подходил. В то же время стенды других многочисленных компаний, как турецких, так и иностранных, пользовались вниманием посетителей.
В этом году в мероприятии участвует 21 украинская компания.
В сентябре 2025 года Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич", в которых осуществлялась сборка беспилотников для атак по территории России. В августе 2025 года российские войска нанесли удар по конструкторскому бюро (КБ) "Ивченко-прогресс" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, уничтожено дорогостоящее западное оборудование по производству и модернизации авиадвигателей для нужд ВСУ.
