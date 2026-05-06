МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Причины нынешнего конфликта создала Украина, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Я считаю, что причины создала Украина", — сказал он.
В качестве примеров Судзуки привел запуски Украиной беспилотников над районами Донецка и Луганска, где проживают русские, "приводя людей в состояние страха", а также выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции с призывом к пересмотру Будапештского меморандума.