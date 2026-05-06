Рейтинг@Mail.ru
Киев создал причины для конфликта на Украине, заявил японский депутат - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 06.05.2026
Киев создал причины для конфликта на Украине, заявил японский депутат

Депутат Судзуки: причины для конфликта на Украине создал Киев

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что причины нынешнего конфликта на Украине создала сама Украина.
  • Судзуки привел в качестве примеров запуски Украиной беспилотников над районами Донецка и Луганска, а также выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции с призывом к пересмотру Будапештского меморандума.
  • Россия заявляла о готовности искать переговорное решение украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые на саммите на Аляске.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Причины нынешнего конфликта создала Украина, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Я считаю, что причины создала Украина", — сказал он.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Начали думать головой". Решение Японии по России вызвало переполох в Сети
Вчера, 19:34
В качестве примеров Судзуки привел запуски Украиной беспилотников над районами Донецка и Луганска, где проживают русские, "приводя людей в состояние страха", а также выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции с призывом к пересмотру Будапештского меморандума.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Японский депутат сравнил Россию с екодзуна, призвав Украину знать свою меру
Вчера, 17:49
 
В миреРоссияУкраинаДонецкМунэо СудзукиВладимир ЗеленскийПарламент ЯпонииКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала