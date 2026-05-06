15:26 06.05.2026
Названа средняя стоимость туров за рубеж в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость тура за рубеж в 2025 году составила 92,7 тысячи рублей.
  • Российские туроператоры продали туры за границу на общую сумму 596,206 миллиарда рублей.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Стоимость зарубежной поездки для россиян в прошлом году была в среднем 92,7 тысячи рублей, рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Средняя стоимость тура за рубеж в 2025 году составила 92,7 тысячи рублей", - сказал Осауленко журналистам.
По его словам, российскими туроператорами в прошлом году были проданы туры за границу на общую сумму 596,206 миллиарда рублей.
Он отметил также рост количества туроператоров в сфере выездного туризма. Так, насчитывается 435 компаний, которые являются членами ассоциации "Турпомощь" . "Динамика по количеству туроператоров стала четко расти", - сказал Осауленко.
