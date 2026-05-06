В Туапсе собрали почти 19 тысяч кубометров загрязнений

КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Около 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрано в Туапсе при ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В Туапсе собрали почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В городе, отмечается в сообщении, продолжают убирать и отмывать от загрязнений территории парков, спортивных площадок и других общественных пространств.

По данным оперштаба региона, общая группировка участвующих в работе специалистов составляет 767 человек, это в том числе сотрудники МЧС России . В работе также задействовано 89 единиц техники.

В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море.