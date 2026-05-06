В Чебоксарах восстановительные работы ведутся "нон-стоп" после атак ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Поврежденные в результате атак ВСУ линии электропередачи и подземный переход восстанавливают в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"Идут работы по восстановлению конструкций подземного перехода у МТВ-центра. Продолжаем восстановление поврежденных линий электропередачи. На проспекте Ивана Яковлева приступили к ремонту крыши. Наша задача — обеспечить жителям тепло и комфорт в кратчайшие сроки", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что продолжается уборка поваленных деревьев и вывоз мусора с пострадавших территорий.
"Восстановительные работы не прекращаются ни на минуту — специалисты и городские службы работают в режиме "нон-стоп", чтобы как можно скорее убрать следы вчерашних событий и вернуть Чебоксарам их привычный вид", - подчеркнул глава города.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Пострадали 35 человек, еще двое погибли. Повреждены 40 многоквартирных домов, школы и детсады. В республике введен режим ЧС регионального характера.