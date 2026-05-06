22:52 06.05.2026 (обновлено: 23:00 06.05.2026)
Трофимов: в Чебоксарах восстановительные работы ведутся нон-стоп после атак ВСУ

Ночные Чебоксары. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах ведутся восстановительные работы после атак ВСУ.
  • Повреждены линии электропередачи, подземный переход, крыши домов; идет уборка поваленных деревьев и вывоз мусора.
  • В республике введен режим ЧС регионального характера после атак, в результате которых пострадали 35 человек, двое погибли, повреждены 40 многоквартирных домов, школы и детсады.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Поврежденные в результате атак ВСУ линии электропередачи и подземный переход восстанавливают в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"Идут работы по восстановлению конструкций подземного перехода у МТВ-центра. Продолжаем восстановление поврежденных линий электропередачи. На проспекте Ивана Яковлева приступили к ремонту крыши. Наша задача — обеспечить жителям тепло и комфорт в кратчайшие сроки", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что продолжается уборка поваленных деревьев и вывоз мусора с пострадавших территорий.
"Восстановительные работы не прекращаются ни на минуту — специалисты и городские службы работают в режиме "нон-стоп", чтобы как можно скорее убрать следы вчерашних событий и вернуть Чебоксарам их привычный вид", - подчеркнул глава города.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Пострадали 35 человек, еще двое погибли. Повреждены 40 многоквартирных домов, школы и детсады. В республике введен режим ЧС регионального характера.
