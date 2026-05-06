Трамп дал Ирану неделю на подписание предложения Вашингтона, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Ведущий Fox News Брет Байер заявил после интервью с президентом США Дональдом Трампом, что американский лидер дал Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона.
"Я спросил его о сроках, и он считает, что все должно завершиться в течение недели", - сказал Байер в эфире канала.
Меморандум, по данным портала, включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.