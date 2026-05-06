ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижимости сделки.
Как в среду со ссылкой на источники написал портал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами, при этом в этот же день, по данным газеты New York Post, американский лидер подчеркнул, что пока "слишком рано" думать о прямых мирных переговорах между двумя странами.
"Никаких крайних сроков (в переговорах с Ираном - ред.). Это произойдет (заключение сделки - ред.), но никаких крайних сроков", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.