Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном - РИА Новости, 06.05.2026
22:15 06.05.2026 (обновлено: 22:18 06.05.2026)
Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном

© REUTERS / Nathan Howard — Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.
  • Он подчеркнул, что заключение сделкиэ произойдет.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижимости сделки.
Как в среду со ссылкой на источники написал портал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами, при этом в этот же день, по данным газеты New York Post, американский лидер подчеркнул, что пока "слишком рано" думать о прямых мирных переговорах между двумя странами.
"Никаких крайних сроков (в переговорах с Ираном - ред.). Это произойдет (заключение сделки - ред.), но никаких крайних сроков", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
