Рейтинг@Mail.ru
Покушение на Трампа могло произойти из-за конфликта с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 06.05.2026
Покушение на Трампа могло произойти из-за конфликта с Ираном, пишут СМИ

NYP: обвиняемый в покушении на Трампа мог совершить атаку из-за войны с Ираном

© REUTERS / ZUMA Press Wire/C2 Education/FacebookКоул Томас Аллен
Коул Томас Аллен - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / ZUMA Press Wire/C2 Education/Facebook
Коул Томас Аллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коул Аллен, обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, мог пойти на преступление из-за обиды по поводу американской операции против Ирана, пишет издание New York Post.
  • По данным закрытого доклада МВБ, на который ссылается издание, у Аллена были "многочисленные социальные и политические обиды" на администрацию Трампа.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Коул Аллен, обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, мог пойти на преступление из-за обиды по поводу американской операции против Ирана, пишет издание New York Post со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности.
По данным закрытого доклада МВБ, на который ссылается издание, у Аллена были "многочисленные социальные и политические обиды" на администрацию Трампа.
Министерство также считает, что конфликт в Иране "мог способствовать его решению совершить нападение".
Во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне 25 апреля, который рамп посетил впервые за оба президентских срока, произошла стрельба. Позже он сообщил о задержании подозреваемого — 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена.
Всего Аллену предъявлены четыре обвинения: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.
Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа
4 мая, 23:39
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала