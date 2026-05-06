Покушение на Трампа могло произойти из-за конфликта с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Коул Аллен, обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, мог пойти на преступление из-за обиды по поводу американской операции против Ирана, пишет издание New York Post со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности.
По данным закрытого доклада МВБ, на который ссылается издание, у Аллена были "многочисленные социальные и политические обиды" на администрацию Трампа.
Министерство также считает, что конфликт в Иране "мог способствовать его решению совершить нападение".
Во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне 25 апреля, который рамп посетил впервые за оба президентских срока, произошла стрельба. Позже он сообщил о задержании подозреваемого — 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена.
Всего Аллену предъявлены четыре обвинения: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.