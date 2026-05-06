Трамп заявил, что морская блокада Ирана непроницаема, как стена

- Президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада Ирана непроницаема, как стена.
- Трамп заявил, что Ирану в любом случае придется согласиться на сделку с США, если не сейчас, то позже.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада Ирана непроницаема, как стена.
"Блокада невероятна, ВМС удивительные. Работу, которую они делают, это как стальная стена - никто не пройдет через", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.