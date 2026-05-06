Трамп хочет перенести инаугурации президентов США в бальный зал Белого дома

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о желании перенести президентские инаугурации в строящийся бальный зал Белого дома, поскольку здание Капитолия, где они проходят сейчас, для этих целей, по мнению американского лидера, больше не подходит.

"Мы хотим проводить инаугурации в бальном зале. Он достаточно велик для того, чтобы устраивать там инаугурации. И там есть пуленепробиваемые стекла", - сказал Трамп в интервью PBS

Он отметил, что здание Капитолия построено уже давно и такими стеклами не располагает.

"Там нет всего того, что есть у нас", - отметил американский лидер.

Трамп назвал бальный зал замечательным местом с точки зрения безопасности. По его словам, президент может приходить на инаугурацию прямо из Белого дома.

"Не нужно идти по улицам, и это важно", - добавил он.

Томас Джефферсон. За редким исключением президентские инаугурации проводятся около или в самом здании Капитолия с 1801 года, когда там был приведен к присяге 3-й президент США

После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.