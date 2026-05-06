Трамп хочет перенести инаугурации президентов США в бальный зал Белого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил желание перенести место проведения инаугураций президентов из здания Капитолия в строящийся бальный зал Белого дома.
- Он обосновал свое предложение тем, что бальный зал более безопасен и удобен, так как имеет пуленепробиваемые стекла и позволяет президенту приходить на инаугурацию прямо из Белого дома.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в среду о желании перенести президентские инаугурации в строящийся бальный зал Белого дома, поскольку здание Капитолия, где они проходят сейчас, для этих целей, по мнению американского лидера, больше не подходит.
Он отметил, что здание Капитолия построено уже давно и такими стеклами не располагает.
"Там нет всего того, что есть у нас", - отметил американский лидер.
Трамп назвал бальный зал замечательным местом с точки зрения безопасности. По его словам, президент может приходить на инаугурацию прямо из Белого дома.
"Не нужно идти по улицам, и это важно", - добавил он.
За редким исключением президентские инаугурации проводятся около или в самом здании Капитолия с 1801 года, когда там был приведен к присяге 3-й президент США Томас Джефферсон.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.
Телеканал NBC сообщил в среду, республиканцы в сенате США вынесли на обсуждение законопроект, который предусматривает выделение около миллиарда долларов на строительство бального зала Белого дома.