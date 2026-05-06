Трамп назвал условие для соглашения между Ираном и США

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана - условие будущего соглашения сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Он (обогащенный уран Ирана - ред.) отправится в Соединенные Штаты", - ответил Трамп.
Американский лидер добавил, что Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного материала.