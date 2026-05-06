18:10 06.05.2026 (обновлено: 18:24 06.05.2026)
Трамп назвал условие для соглашения между Ираном и США

© REUTERS / Nathan Howard
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что передача находящегося у Ирана обогащенного урана в США — условие будущего соглашения сторон.
  • По словам Трампа, Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного материала.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана - условие будущего соглашения сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.
В интервью изданию PBS главу Белого дома попросили прокомментировать сообщения, что по условиям будущей сделки Иран, "возможно", передаст свой высокообогащенный уран в США.
"Он (обогащенный уран Ирана - ред.) отправится в Соединенные Штаты", - ответил Трамп.
Американский лидер добавил, что Иран также должен будет на длительный срок отказаться от использования инфраструктуры по обогащению ядерного материала.
