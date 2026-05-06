Трамп заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Ираном - РИА Новости, 06.05.2026
17:53 06.05.2026 (обновлено: 18:00 06.05.2026)
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что видит хороший шанс на сделку с Ираном и завершение конфликта.
  • Трамп также пригрозил «разбомбить» Иран, если сделка не будет достигнута.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Ираном и завершение конфликта, но в противном случае снова пригрозил "разбомбить" ИРИ.
"Я думаю, есть очень хороший шанс на то, что это закончится", - сказал американский лидер в интервью изданию PBS, комментируя перспективу мирного соглашения и завершения конфликта с Ираном.
"А если не закончится, то нам придется вернуться к тому, чтобы их разбомбить", - добавил Трамп.
