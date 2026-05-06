15:22 06.05.2026 (обновлено: 16:39 06.05.2026)
Слишком рано думать о прямых переговорах между США и Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что пока "слишком рано" думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном, написала газета New York Post после разговора с американским лидером.
Как в среду со ссылкой на источники сообщил портал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
"Президент Трамп заявил, что еще "слишком рано" начинать думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном, несмотря на сообщения о том, что две страны приближаются к потенциальному соглашению о завершении их конфликта", - говорится в материале издания.

Невзирая на это, как заявил глава государства, он верит, что встреча рано или поздно состоится, но сроков для этого не назвал.
"Еще слишком далеко", - добавил Трамп, не уточнив, до сделки с Ираном или до переговоров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не говорилось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
