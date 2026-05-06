Трамп объяснил рост стоимости строительства бального зала в Белом доме

15:15 06.05.2026 (обновлено: 16:42 06.05.2026)
Трамп объяснил рост стоимости бального зала в Белом доме увеличением его размера

© REUTERS / Ken CedenoСтроительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп объяснил почти двукратный рост стоимости строительства бального зала в Белом доме увеличением его размера и более высоким качеством по сравнению с первоначальным планом.
  • Изначальная стоимость строительства бального зала составляла 200 миллионов долларов, а увеличенный и высококачественный проект будет стоить чуть меньше 400 миллионов долларов.
  • Трамп заверил, что строительство бального зала идет полным ходом и с опережением графика.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил почти двукратный рост стоимости строительства бального зала в Белом доме увеличением его размера и "намного более высоким качеством" по сравнению с первым планом его сооружения.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Ранее он отмечал, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
"Единственная причина, по которой стоимость изменилась, заключается в том, что после глубоких исследований он (зал - ред.) примерно в два раза больше и намного более высокого качества, чем изначальное предложение", - написал американский лидер в среду в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, изначальная задумка не позволила бы должным образом проводить "мероприятия, встречи и даже будущие инаугурации".
"Изначальная стоимость была 200 миллионов долларов, увеличенный в два раза и высочайшего качества завершенный проект будет стоить чуть меньше 400 миллионов долларов", - добавил президент.
Трамп снова заверил, что строительство идет полным ходом и с опережением графика.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.
