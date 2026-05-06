Трамп объяснил рост стоимости строительства бального зала в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп объяснил почти двукратный рост стоимости строительства бального зала в Белом доме увеличением его размера и более высоким качеством по сравнению с первоначальным планом.

Изначальная стоимость строительства бального зала составляла 200 миллионов долларов, а увеличенный и высококачественный проект будет стоить чуть меньше 400 миллионов долларов.

Трамп заверил, что строительство бального зала идет полным ходом и с опережением графика.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил почти двукратный рост стоимости строительства бального зала в Белом доме увеличением его размера и "намного более высоким качеством" по сравнению с первым планом его сооружения.

Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Ранее он отмечал, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.

"Единственная причина, по которой стоимость изменилась, заключается в том, что после глубоких исследований он (зал - ред.) примерно в два раза больше и намного более высокого качества, чем изначальное предложение", - написал американский лидер в среду в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, изначальная задумка не позволила бы должным образом проводить "мероприятия, встречи и даже будущие инаугурации".

"Изначальная стоимость была 200 миллионов долларов, увеличенный в два раза и высочайшего качества завершенный проект будет стоить чуть меньше 400 миллионов долларов", - добавил президент.

Трамп снова заверил, что строительство идет полным ходом и с опережением графика.