Трамп рассказал, при каком условии США закончат операцию "Эпическая ярость"

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
"Если предположить, что Иран согласится выполнить договоренности, что, возможно, является большим допущением, то и без того легендарная "Эпическая ярость" закончится, а высокоэффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран", - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.