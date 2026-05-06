14:46 06.05.2026 (обновлено: 14:52 06.05.2026)
Трамп рассказал, при каком условии США закончат операцию "Эпическая ярость"

Трамп: США закончат операцию "Эпическая ярость" при согласии Ирана на сделку

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп заявил, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
  • По словам Трампа, если Иран согласится выполнить договоренности, то Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
"Если предположить, что Иран согласится выполнить договоренности, что, возможно, является большим допущением, то и без того легендарная "Эпическая ярость" закончится, а высокоэффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран", - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Тегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
