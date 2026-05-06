06:15 06.05.2026 (обновлено: 07:34 06.05.2026)
"Тревожные новости": в США запаниковали после решения Трампа по Ирану

Подполковник Дэвис: администрация Трампа потеряла цель в конфликте с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что начало и завершение "Проекта Свобода", провозглашенного президентом Трампом, свидетельствует о потере Вашингтоном цели в конфликте с Ираном.
  • Дэвис отметил, что такое развитие ситуации ставит США в уязвимое положение и наносит им урон.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спонтанное начало и завершение "Проекта Свобода", провозглашенного президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует о потере Вашингтоном всякой цели в конфликте с Ираном, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Еще более тревожные новости из Белого дома: не успело пройти и 48 часов, как президент Трамп завершил так называемый "Проект Свобода", объявив его успешным, хотя очевидно <…>, что никакого успеха нет. <…> Поддерживая блокаду в силе, он гарантирует, что переговоров с другой стороной не будет. А заявления, будто переговоры с Ираном идут, прямо опровергаются словами иранцев", — признался военный.
По его словам, такое развитие ситуации ставит Соединенные Штаты в очень уязвимое положение, нанося им огромный урон.
"Это просто еще одно доказательство того, что администрация барахтается, отчаянно ища любое решение, но без какой-либо цели — даже не зная, чего именно они ищут. Мы остаемся в очень опасной ситуации, поскольку каждый день, пока пролив закрыт, экономический ущерб нашей стране нарастает", — подытожил Дэвис.
В воскресенье хозяин Белого дома заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот должен находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Уже сегодня Трамп сообщил о приостановке миссии, подчеркнув, что блокада пролива остается в полной силе.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.
