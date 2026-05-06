Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет закрытый брифинг с разведкой - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 06.05.2026 (обновлено: 03:38 06.05.2026)
Трамп проведет закрытый брифинг с разведкой

Трамп после заявлений о прогрессе с Ираном проведет закрытый брифинг с разведкой

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп проведет закрытую встречу с разведкой.
  • Президент заслушает доклад разведки, говорится в расписании Трампа.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду проведет закрытую встречу с разведкой, следует из распространенного Белым домом расписания американского лидера.
"Президент заслушает доклад разведки", - говорится в расписании Трампа.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Рубио: в США не признают закона, ограничивающего Трампа в атаках на Иран
Вчера, 23:41
Мероприятие начнется в 15.30 местного времени (22.30 мск).
До полудня по местному времени в среду у Трампа будет закрытая встреча по политическим вопросам, затем в открытом режиме - мероприятие по случаю Дня матери с участием первой леди.
Вечером Трамп без участия журналистов проведет прием для совета попечителей Национальной аллеи.
Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе на пути к заключению соглашения с Ираном по атому.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Превратит в руины". На Западе сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана
Вчера, 22:28
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала