02:02 06.05.2026 (обновлено: 02:16 06.05.2026)
Трамп заявил о прогрессе на пути к окончательной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе на пути к окончательной сделке с Ираном.
  • Реализация миссии "Проект свобода" приостановлена, написал Трамп в соцсети Truth Social.
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. На пути к окончательной сделке с Ираном был достигнут значительный прогресс, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Опираясь на просьбы Пакистана и других стран… а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект свобода" будет приостановлена", — написал он в соцсети Truth Social.
