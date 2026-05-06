Трамп заявил о прогрессе на пути к окончательной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. На пути к окончательной сделке с Ираном был достигнут значительный прогресс, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Опираясь на просьбы Пакистана и других стран… а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект свобода" будет приостановлена", — написал он в соцсети Truth Social.