01:59 06.05.2026 (обновлено: 09:35 06.05.2026)
Трамп объявил о приостановке миссии "Проект Свобода" в Ормузском проливе

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAГрузовые корабли в Ормузском проливе
  • Трамп объявил о приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе.
  • Это решение он принял, чтобы посмотреть, возможно ли окончательное соглашение с Ираном.
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США приостановили миссию "Проект Cвобода", связанную с сопровождением судов в Ормузском проливе, сообщил президент Дональд Трамп.
"Опираясь на просьбы Пакистана и других стран, <...> а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии "Проект Свобода" будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение", — написал он в соцсети Truth Social.
В воскресенье глава Белого дома заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Проект Свобода".
По данным Axios, американский флот должен был находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты планировали предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупреждал, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.
ИранСШАВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливДональд ТрампПакистан
 
 
