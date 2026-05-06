Журналист рассказал об ошибке при установке взрывчатки на "Северный поток"

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские террористы допустили ошибки при установке взрывчатки на "Северный поток", из-за чего урон оказался меньше ожидаемого.

Диверсанты закладывали взрывчатку в места стыков между сегментами трубы, но один цилиндр отцепился от троса и ушел ко дну.

Дайверы закрепили одну мину по ошибке посередине облицованной бетоном трубы "Северного потока — 2", где конструкция была наиболее прочной.

Две мины были закреплены дайверами на одном уровне на нитках "Северного потока — 2", которые пролегают близко друг к другу, при этом таймеры не были синхронизированы.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские террористы совершили ряд ошибок при установке взрывчатки на трубопроводы "Северного потока", из-за чего урон оказался меньше ожидаемого, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.

Книга под названием "Подрыв "Северного поток а": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

По информации Панчевски, диверсанты закладывали взрывчатку в места стыков между сегментами трубы, так как в этих местах трубопровод наиболее уязвим и это должно было усилить взрывной эффект. Во время одного из погружений один цилиндр, наполненный взрывчаткой, отцепился от троса и пошел ко дну. Таким образом, один заряд был потерян.

В ниге отмечается, что в спешке дайверы допустили ошибку.

"На нитке Б "Северного пото ка-2" одна мина была по ошибке закреплена посередине облицованной бетоном трубы, где ее конструкция была наиболее прочной", - пишет журналист.

В книге сообщается, что дайверы совершили еще одну ошибку. Нитки "Северного потока -2" пролегают очень близко друг к другу, и дайверы закрепили две мины на одном уровне. Планировщики не предусмотрели эту проблему: таймеры не были синхронизированы. Если бы один заряд сдетонировал хотя бы на мгновение раньше, ударная волна сорвала бы второй заряд с соседней трубы, и тот взорвался бы вдали от своей цели, не причинив ей вреда.

Первый взрыв прогремел ночью 26 сентября 2022 года на нитке А "Северного потока - 2" к югу от датского острова Борнхольм. Взрыв на стыке двух сегментов разорвал трубу, как и планировали преступники. Еще одна мина взорвалась одновременно на нитке Б того же трубопровода чуть восточнее. Поскольку это был баллон, закрепленный посередине сегмента трубы, он лишь повредил бетонную оболочку.

Вторая серия взрывов прогремела вечером 26 сентября. По меньшей мере четыре взрыва произошли одновременно: три - на "Северном потоке - 1" и один - на "Северном потоке - 2".

"Последний трубопровод уже был поврежден предыдущим взрывом, поэтому из-за отсутствия давления в трубе эффект был минимальным. Что случилось еще с двумя минами, остается неясным по сей день", - пишет журналист.

Украинцы предположили, что из-за установки таймеров на чуть более позднее время, мины были отброшены ударной волной от предыдущих взрывов, после чего сдетонировали вдали от труб или зарылись в ил.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев , нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.