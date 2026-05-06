09:10 06.05.2026 (обновлено: 09:15 06.05.2026)
Россияне смогут сохранить номер телефона при переезде в другой регион

Мужчина держит смартфон. Архивное фото
  • С 1 сентября россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора.
  • Для переноса номера нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион", - сообщили в пресс-службе.
Постановление правительства об этом уже подписано. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением, уточнили в кабмине.
При этом подать такое заявление можно лично или дистанционно - через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг.
"Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже", - пояснили в пресс-службе кабмина.
Кроме того, отметили в правительстве, сохранить мобильный номер при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи, что очень важно в случае отсутствия сетей связи прежнего оператора в новом месте проживания.
Развитие процедуры перенесения абонентского номера предусмотрено в плане мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Оно позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли, указали в пресс-службе кабмина.
