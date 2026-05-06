На Пхукете россиянина задержали за организацию рыболовных туров

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянина задержали на Пхукете за нелегальную организацию рыболовных туров.

Задержание произошло после месячного тайного расследования, проведенного туристической полицией Пхукета.

Россиянину предъявлены обвинения в ведении туристического бизнеса без лицензии, нелегальной трудовой деятельности и работе без разрешения властей.

БАНГКОК, 6 мая - РИА Новости. Россиянин задержан на таиландском острове Пхукет за нелегальную организацию рыболовных туров с использованием социальных сетей, в том числе мессенджера Тelegram, сообщает в среду новостной портал Россиянин задержан на таиландском острове Пхукет за нелегальную организацию рыболовных туров с использованием социальных сетей, в том числе мессенджера Тelegram, сообщает в среду новостной портал Phuket News

"В море в заливе Чалонг 6 мая был задержан гражданин России после того, как туристическая полиция Пхукета раскрыла его незаконную деятельность в сфере туризма, осуществляемую через мессенджер Telegram . Задержание было проведено после месячного тайного расследования, проведенного туристической полицией Пхукета в сотрудничестве с отделом регистрации туристических предприятий и гидов департамента туризма администрации провинции Пхукет", - говорится в сообщении.

Иностранные граждане в Таиланде не имеют права работать туристическими гидами и организовывать бизнес в сфере туризма без регистрации совместной компании с гражданами Таиланда и получения на нее лицензии на обслуживание туристов.

Расследование началось с сигнала в туристическую полицию о том, что иностранные граждане, создавшие преступную группу, рекламируют и продают туристическое обслуживание через Тelegram, сообщает портал со ссылкой на отдел туристической полиции по провинции Пхукет.

Со слов полицейских издание сообщает, что в течение месяца сотрудники полиции под прикрытием внедрялись в эту группу, собирая доказательства и устанавливая личности причастных. Позже сотрудник полиции под прикрытием представился клиентом и договорился о присоединении к рыболовному туру, рекламируемому по цене 3 тысячи таиландских бат с человека.

В среду утром операция по задержанию россиянина в заливе Чалонг была проведена в тот момент, когда подозреваемый, выступая в роли туристического гида, вел группу из шести иностранных туристов на рыбалку в заливе Чалонг на судне, приспособленном для этой цели. Полицейские проследовали за судном на патрульном катере, прежде чем перехватить и задержать его в море.