На Пхукете россиянина задержали за организацию рыболовных туров
17:49 06.05.2026
На Пхукете россиянина задержали за организацию рыболовных туров

Phuket News: в Таиланде задержали россиянина за организацию рыболовных туров

© iStock.com / Pierrick Lemaret — Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянина задержали на Пхукете за нелегальную организацию рыболовных туров.
  • Задержание произошло после месячного тайного расследования, проведенного туристической полицией Пхукета.
  • Россиянину предъявлены обвинения в ведении туристического бизнеса без лицензии, нелегальной трудовой деятельности и работе без разрешения властей.
БАНГКОК, 6 мая - РИА Новости. Россиянин задержан на таиландском острове Пхукет за нелегальную организацию рыболовных туров с использованием социальных сетей, в том числе мессенджера Тelegram, сообщает в среду новостной портал Phuket News.
"В море в заливе Чалонг 6 мая был задержан гражданин России после того, как туристическая полиция Пхукета раскрыла его незаконную деятельность в сфере туризма, осуществляемую через мессенджер Telegram. Задержание было проведено после месячного тайного расследования, проведенного туристической полицией Пхукета в сотрудничестве с отделом регистрации туристических предприятий и гидов департамента туризма администрации провинции Пхукет", - говорится в сообщении.
Иностранные граждане в Таиланде не имеют права работать туристическими гидами и организовывать бизнес в сфере туризма без регистрации совместной компании с гражданами Таиланда и получения на нее лицензии на обслуживание туристов.
Расследование началось с сигнала в туристическую полицию о том, что иностранные граждане, создавшие преступную группу, рекламируют и продают туристическое обслуживание через Тelegram, сообщает портал со ссылкой на отдел туристической полиции по провинции Пхукет.
Со слов полицейских издание сообщает, что в течение месяца сотрудники полиции под прикрытием внедрялись в эту группу, собирая доказательства и устанавливая личности причастных. Позже сотрудник полиции под прикрытием представился клиентом и договорился о присоединении к рыболовному туру, рекламируемому по цене 3 тысячи таиландских бат с человека.
В среду утром операция по задержанию россиянина в заливе Чалонг была проведена в тот момент, когда подозреваемый, выступая в роли туристического гида, вел группу из шести иностранных туристов на рыбалку в заливе Чалонг на судне, приспособленном для этой цели. Полицейские проследовали за судном на патрульном катере, прежде чем перехватить и задержать его в море.
Задержанному россиянину предъявлены предварительные обвинения в ведении туристического бизнеса без государственной лицензии, в нелегальной трудовой деятельности по запрещенной для иностранных граждан профессии (туристического гида) и в осуществлении трудовой деятельности на территории Таиланда без разрешения властей. Ему могут грозить крупные штрафы и/или тюремное заключение сроком до одного года, а также депортация на родину и запрет на въезд в Таиланд на длительный срок.
