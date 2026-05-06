Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о работе по замене двигателей на старых Superjet-100 - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 06.05.2026
Алиханов рассказал о работе по замене двигателей на старых Superjet-100

Алиханов: для замены двигателей на старых Superjet нужна оценка комплектующих

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийский самолет Sukhoi Superjet 100
Российский самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Российский самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на Superjet-100 будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению.
  • Ведомство будет вместе с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей и самих авиакомпаний финансовую модель.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на предыдущей модели самолета Superjet-100 будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению.
"При этом нам, помимо самих двигателей, необходимо провести работу по оценке других комплектующих, которые потребуют замены на отечественные аналоги. После чего мы будем с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей и самих авиакомпаний финансовую модель", - сказал министр.
Импортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
03:48
В январе текущего года замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщил журналистам, что ведомство совместно с Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями (входят в госкорпорацию "Ростех") рассматривают возможность проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) для ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100. Препятствий для проведения таких работ не наблюдается.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что план ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется.
Двигатель ПД-8 для Superjet прошел испытания шквалистым градом - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Двигатель ПД-8 для Superjet прошел испытания шквалистым градом
29 апреля, 08:30
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Объединенная двигателестроительная корпорацияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала