Алиханов рассказал о работе по замене двигателей на старых Superjet-100

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на предыдущей модели самолета Superjet-100 будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению.

"При этом нам, помимо самих двигателей, необходимо провести работу по оценке других комплектующих, которые потребуют замены на отечественные аналоги. После чего мы будем с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей и самих авиакомпаний финансовую модель", - сказал министр.