03:48 06.05.2026
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Импортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский
Импортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импортозамещенный самолет Superjet-100 готов к серийным поставкам.
  • Первая серийная машина прошла заводские испытания и будет поставлена сразу после получения сертификата типа.
  • Сертификация самолета запланирована на август 2026 года, и в различной степени готовности находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Полностью российский самолет Superjet-100 уже готов к серийным поставкам, производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Серийное производство самолетов полностью готово. Первая серийная машина уже прошла заводские испытания, готовы поставить борт сразу после получения сертификата типа. Дальше вопрос эксплуатации в самой авиакомпании", - сказал министр.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
