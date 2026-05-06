Рейтинг@Mail.ru
Глава Минпромторга назвал сроки запуска рейсов с импортозамещенным Superjet - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 06.05.2026 (обновлено: 03:04 06.05.2026)
Глава Минпромторга назвал сроки запуска рейсов с импортозамещенным Superjet

Алиханов: рейсы с импортозамещенным Superjet могут начаться в конце года

© Фото : Sukhoi civil aircraftСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Sukhoi civil aircraft
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил мнение, что регулярные рейсы с импортозамещенным самолетом Superjet-100 начнутся к концу года.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Импортозамещенный самолет Superjet-100 приступит к регулярным рейсам уже в конце этого года, предположил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину", — сказал министр в ответ на соответствующий вопрос.
Двигатель ПД-8 для Superjet прошел испытания шквалистым градом - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Двигатель ПД-8 для Superjet прошел испытания шквалистым градом
29 апреля, 08:30
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создают по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас летательных аппаратов типа Superjet. Сертификация запланирована на август 2026 года.
На сегодняшний день в различной степени готовности находятся 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
Новый интерьер импортозамещенного самолета Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Минпромторг показал полностью импортозамещенный серийный Superjet
19 января, 10:22
 
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)SJ-100Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала