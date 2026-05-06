Глава Минпромторга назвал сроки запуска рейсов с импортозамещенным Superjet

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил мнение, что регулярные рейсы с импортозамещенным самолетом Superjet-100 начнутся к концу года.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Импортозамещенный самолет Superjet-100 приступит к регулярным рейсам уже в конце этого года, предположил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину", — сказал министр в ответ на соответствующий вопрос.
Двигатель ПД-8 для Superjet прошел испытания шквалистым градом
29 апреля, 08:30
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создают по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас летательных аппаратов типа Superjet. Сертификация запланирована на август 2026 года.
На сегодняшний день в различной степени готовности находятся 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.