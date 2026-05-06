Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат исключил соглашение Токио и Киева о передаче вооружений - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 06.05.2026
Японский депутат исключил соглашение Токио и Киева о передаче вооружений

Судзуки исключил возможность соглашения Японии с Украиной о передаче вооружения

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки исключил возможность заключения соглашения Японии с Украиной о передаче оборонного оборудования и технологий.
  • Правительство Японии в апреле сняло ограничения на экспорт вооружений, но поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе считаются невозможными.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости исключил возможность заключения соглашения Японии с Украиной о передаче оборонного оборудования и технологий.
"Нет, и я этого не допущу", — сказал он.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Японский депутат раскрыл содержание послания России от премьер-министра
Вчера, 10:18
Правительство Японии в апреле сняло ограничения на экспорт вооружений, фактически открыв возможность поставок любых вооружений, в том числе и летальных, в третьи страны. При этом вооружения могут быть поставлены только странам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.
Поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе считаются невозможными, но допускаются исключения из правил в особых случаях.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Японский депутат сравнил Россию с екодзуна, призвав Украину знать свою меру
Вчера, 17:49
 
УкраинаЯпонияВ миреКиевТокиоМунэо Судзуки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала