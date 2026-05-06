Японский депутат исключил соглашение Токио и Киева о передаче вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ Японский депутат Мунэо Судзуки исключил возможность заключения соглашения Японии с Украиной о передаче оборонного оборудования и технологий.

Правительство Японии в апреле сняло ограничения на экспорт вооружений, но поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе считаются невозможными.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости исключил возможность заключения соглашения Японии с Украиной о передаче оборонного оборудования и технологий.

"Нет, и я этого не допущу", — сказал он.

Правительство Японии в апреле сняло ограничения на экспорт вооружений, фактически открыв возможность поставок любых вооружений, в том числе и летальных, в третьи страны. При этом вооружения могут быть поставлены только странам, с которыми Японию связывают соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.