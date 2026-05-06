Суд приговорил студента к 16 годам заключения за попытку поджечь военкомат

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Верховный суд России признал законным приговор московскому студенту Ибрагиму Оруджеву, осужденному на 16 лет за подготовку к поджогу военкомата, сообщили в суде.

По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь здание. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне - фото прохода к военкомату.