19:31 06.05.2026
Суд приговорил студента к 16 годам заключения за попытку поджечь военкомат

Суд признал законным приговор студенту, готовившему поджог военкомата в Москве

Кресло судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России признал законным приговор Ибрагиму Оруджеву, осужденному на 16 лет за подготовку к поджогу военкомата.
  • Оруджев признан виновным в подготовке к совершению теракта и в обучении террористической деятельности.
  • По данным обвинения, студент проводил разведку около военкомата, чтобы поджечь здание, но Оруджев себя виновным не признал.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Верховный суд России признал законным приговор московскому студенту Ибрагиму Оруджеву, осужденному на 16 лет за подготовку к поджогу военкомата, сообщили в суде.
Военный суд в октябре 2024 года приговорил Оруджева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима. Студент признан виновным в подготовке к совершению теракта (часть 1 статьи 30 - статья 205 УК РФ) и в обучении террористической деятельности (часть 1 статьи 205.3 УК РФ). Апелляционный военный суд оставил приговор в силе.
"ВС России рассмотрел жалобу осужденного за подготовку к совершению террористического акта... Коллегия по делам военнослужащих оставила вынесенные судебные акты без изменений", - говорится в сообщении в Верховного суда на платформе "Макс".
По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь здание. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне - фото прохода к военкомату.
Оруджев себя виновным не признал. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.
