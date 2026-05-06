19:11 06.05.2026 (обновлено: 19:57 06.05.2026)
Боевик ВСУ предстанет перед судом за вторжение в Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевик ВСУ Владимир Семылюта обвиняется во вторжении в Курскую область.
  • Семылюта в составе подразделения незаконно пересек границу РФ и участвовал в вооруженной блокировке территории.
  • Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Боевик ВСУ Владимир Семылюта, обвиняемый во вторжении в Курскую область и блокировке поселка с мирными жителями, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Следствие установило, что весной 2025 года Семылюта в составе подразделения незаконно пересек границу РФ, после чего в селе Олешня в Суджанском районе Курской области следил за населенным пунктом, жителями и российскими военными, а также участвовал в вооруженной блокировке территории.
В ведомстве добавили, что в ходе боевых действий Семылюта был задержан российскими военными и передан следственным органам.
ПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
