Суд продлил арест журналисту "Новой газеты" Ролдугину
16:19 06.05.2026 (обновлено: 16:24 06.05.2026)
Суд продлил арест журналисту "Новой газеты" Ролдугину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Олег Ролдугин
Олег Ролдугин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналисту "Новой газеты" Олегу Ролдугину до 10 июля.
  • Уголовное дело о незаконном использовании персональных данных завели 10 марта.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналисту "Новой газеты" Олегу Ролдугину, обвиняемому в незаконном использовании персональных данных, на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мера пресечения Ролдугину продлена до 10 июля", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
