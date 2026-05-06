Суд продлил арест журналисту "Новой газеты" Ролдугину

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналисту "Новой газеты" Олегу Ролдугину, обвиняемому в незаконном использовании персональных данных, на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мера пресечения Ролдугину продлена до 10 июля", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.