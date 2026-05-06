Суд запретил "ЯПлакалъ" распространять экстремистские юморески

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале "ЯПлакалъ" и сайтах с анекдотами, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что межрайонная прокуратура столицы выявила на сайтах "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net материалы (юмористический контент в текстовом формате), содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.
Заявитель попросил суд признать такую информацию на сайтах запрещенной к распространению. При этом в постановлении не указаны ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов.
"Признать информацию, размещенную на Интернет-сайтах https://yaplakal.com, https://anekdotovstreet.com, https://anekdoto.net, запрещенной к распространению в Российской Федерации", — вынес решение суд, следует из материалов.
Кроме того, РИА Новости обнаружило еще одно постановление похожей направленности, но со ссылками на конкретные страницы или разделы. Так, запрещенной к распространению информацией признали разделы "Черный юмор" сайтов "Приколов нет" и followchain.org, а также пост на "Пикабу" с подборкой черных шуток.