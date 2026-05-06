Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил "ЯПлакалъ" распространять экстремистские юморески - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 06.05.2026 (обновлено: 22:49 06.05.2026)
Суд запретил "ЯПлакалъ" распространять экстремистские юморески

Суд запретил "ЯПлакалъ" распространять юморески экстремистской направленности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский суд признал юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале "ЯПлакалъ" и других сайтах с анекдотами, запрещенными к распространению.
  • Суд пришел к выводу, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит Федеральному закону "О противодействии экстремистской деятельности".
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале "ЯПлакалъ" и сайтах с анекдотами, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что межрайонная прокуратура столицы выявила на сайтах "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net материалы (юмористический контент в текстовом формате), содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за экстремистский контент
21 апреля, 12:02
Заявитель попросил суд признать такую информацию на сайтах запрещенной к распространению. При этом в постановлении не указаны ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов.
Суд пришел к выводу, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит Федеральному закону "О противодействии экстремистской деятельности".
"Признать информацию, размещенную на Интернет-сайтах https://yaplakal.com, https://anekdotovstreet.com, https://anekdoto.net, запрещенной к распространению в Российской Федерации", — вынес решение суд, следует из материалов.
Кроме того, РИА Новости обнаружило еще одно постановление похожей направленности, но со ссылками на конкретные страницы или разделы. Так, запрещенной к распространению информацией признали разделы "Черный юмор" сайтов "Приколов нет" и followchain.org, а также пост на "Пикабу" с подборкой черных шуток.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Публикация числа 666 в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма*
19 апреля, 08:25
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала