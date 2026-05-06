Рейтинг@Mail.ru
В Брянске суд вынес приговор иностранцу, избившему трех полицейских - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 06.05.2026
В Брянске суд вынес приговор иностранцу, избившему трех полицейских

В Брянске суд вынес приговор гражданину Судана, избившему трех полицейских

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданина Судана, который не хотел добровольно покидать Россию и избил троих полицейских, приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения.
  • Почепский районный суд рассмотрел дело мужчины по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти.
  • Брянский областной суд отклонил апелляцию адвоката иностранца и оставил приговор без изменений.
БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Гражданин Судана, который не хотел добровольно покидать Россию и избил троих полицейских, приговорен к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Почепский районный суд рассмотрел дело гражданина Судана, которого обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Четверых иностранцев ждет суд за драку, в которой погиб футболист
27 февраля, 10:09
"Фигурант дела, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан и не желая добровольно покидать территорию России, оказал неповиновение сотрудникам полиции – падал на пол, цеплялся за решетку и пытался убежать, после чего нанес несколько ударов трем правоохранителям. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Адвокат иностранца подал апелляцию. В ней он просил оправдать своего подзащитного, ссылаясь на то, что его действия "носили неосторожный характер".
Брянский областной суд с доводами защиты не согласился, посчитав, что иностранец осознавал преступный характер своих действий и наносил удары умышленно. Приговор оставлен без изменения.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Из России выдворили иностранца, совершившего убийство в Турции
25 марта, 10:16
 
ПроисшествияРоссияСуданБрянская областьБрянский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала