В Брянске суд вынес приговор иностранцу, избившему трех полицейских

БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Гражданин Судана, который не хотел добровольно покидать Россию и избил троих полицейских, приговорен к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
"Фигурант дела, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан и не желая добровольно покидать территорию России, оказал неповиновение сотрудникам полиции – падал на пол, цеплялся за решетку и пытался убежать, после чего нанес несколько ударов трем правоохранителям. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Адвокат иностранца подал апелляцию. В ней он просил оправдать своего подзащитного, ссылаясь на то, что его действия "носили неосторожный характер".
Брянский областной суд с доводами защиты не согласился, посчитав, что иностранец осознавал преступный характер своих действий и наносил удары умышленно. Приговор оставлен без изменения.