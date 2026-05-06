В Брянске суд вынес приговор иностранцу, избившему трех полицейских

БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Гражданин Судана, который не хотел добровольно покидать Россию и избил троих полицейских, приговорен к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Адвокат иностранца подал апелляцию. В ней он просил оправдать своего подзащитного, ссылаясь на то, что его действия "носили неосторожный характер".