Рейтинг@Mail.ru
Посудомойщицу, склонявшую кадета к терроризму, приговорили к 19 годам - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 06.05.2026 (обновлено: 11:17 06.05.2026)
Посудомойщицу, склонявшую кадета к терроризму, приговорили к 19 годам

Суд приговорил к 19 годам колонии экс-посудомойщицу Кадетского корпуса СК России

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приговорил Александру Житенко к 19 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации, вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности и содействие террористической деятельности.
  • По версии следствия, Житенко с апреля 2023 года была участницей запрещенной в России проукраинской террористической организации "Легион „Свобода России“"* и навязывала воспитаннику кадетского корпуса негативное отношение к участникам СВО и правоохранителям.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшую посудомойщицу Кадетского корпуса СК РФ им. Александра Невского Александру Житенко, пытавшуюся приобщить кадета к террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Житенко виновной… По совокупности преступлений… назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет со штрафом 800 тысяч рублей", - огласил приговор судья.
В ходе прений сторон прокурор просила назначить 20 лет колонии и штраф в 1 миллион рублей.
Житенко осуждена за участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности и содействие террористической деятельности (часть 1.1, статьи 205.1 УК РФ), а также за покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 150 УК РФ).
По версии следствия, с апреля 2023 года она являлась участницей запрещенной в РФ проукраинской террористической организации "Легион "Свобода России"*. Суд установил, что подсудимая, работая мойщицей в столовой кадетского корпуса, целенаправленно навязывала воспитаннику негативное отношение к участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, она снабжала подростка литературой по минно-взрывному делу и правилам конспирации.
Житенко вину отрицает. В суде она заявляла о своих возможных психических расстройствах, не имеющих документального подтверждения, а свои действия назвала педагогическим приемом для отвлечения подростка от опасных тем.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Екатеринбурге беглецы из СИЗО получили восемь лет колонии
10:15
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала