Посудомойщицу, склонявшую кадета к терроризму, приговорили к 19 годам

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшую посудомойщицу Кадетского корпуса СК РФ им. Александра Невского Александру Житенко, пытавшуюся приобщить кадета к террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Житенко виновной… По совокупности преступлений… назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет со штрафом 800 тысяч рублей", - огласил приговор судья.

В ходе прений сторон прокурор просила назначить 20 лет колонии и штраф в 1 миллион рублей.

Житенко осуждена за участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ ), вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности и содействие террористической деятельности (часть 1.1, статьи 205.1 УК РФ), а также за покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 150 УК РФ).

По версии следствия, с апреля 2023 года она являлась участницей запрещенной в РФ проукраинской террористической организации "Легион "Свобода России"*. Суд установил, что подсудимая, работая мойщицей в столовой кадетского корпуса, целенаправленно навязывала воспитаннику негативное отношение к участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, она снабжала подростка литературой по минно-взрывному делу и правилам конспирации.

Житенко вину отрицает. В суде она заявляла о своих возможных психических расстройствах, не имеющих документального подтверждения, а свои действия назвала педагогическим приемом для отвлечения подростка от опасных тем.