Суд вернул в прокуратуру дело основателя бренда Moulin Villa

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении средств "Совкомбанк Факторинг" в отношении основателя бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Ильи Петрова, который сбежал из-под домашнего ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Милютин.

"Судом вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение не соответствует материалам уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в отношении Петрова летом 2025 года. Сам он находился под домашним арестом, однако 11 февраля в суд не явился, его объявили в розыск, а само дело было приостановлено.