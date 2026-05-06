Суд вернул в прокуратуру дело основателя бренда Moulin Villa

05:22 06.05.2026
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении средств "Совкомбанк Факторинг" в отношении основателя бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Ильи Петрова, который сбежал из-под домашнего ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Милютин.
"Судом вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение не соответствует материалам уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в обвинении было сказано, что Петров, находясь в Москве, 30 октября 2023 года совершил определенные действия в целях хищения денежных средств компании "Совкомбанк Факторинг".
При этом защита представила доказательства в суде, согласно которым Петров не мог совершить данное преступление из-за того, что с 20 по 31 октября отсутствовал в России, суд проверил эту информацию через пограничную службу, которая подтвердила факт поездки Петрова заграницу.
Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в отношении Петрова летом 2025 года. Сам он находился под домашним арестом, однако 11 февраля в суд не явился, его объявили в розыск, а само дело было приостановлено.
Бренд Moulin Villa производит посуду для приготовления и малую бытовую технику.
