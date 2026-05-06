Суд утвердил лишение родительских прав матери, оставившей ребенка в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной.
- Судебное решение также касается взыскания алиментов.
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о лишении родительских прав в отношении Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту турецкой Антальи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, после чего собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. В феврале 2025 года суд назначил Бурнашкиной 15 лет тюрьмы, но в июле апелляционный суд освободил женщину из-под стражи. В сентябре 2025 года суд лишил Бурнашкину родительских прав. В ноябре Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и признал законным решение первой инстанции. Тогда защита обжаловала решение в кассации.
"Судебное решение о лишении родительских прав и взыскании алиментов оставлено без изменения", - рассказали агентству в пресс-службе кассационного суда в Саратове, отвечая на вопрос о решении по кассационной жалобе Бурнашкиной.
Против россиянки, бросившей ребенка в Таиланде, возбудили уголовное дело
24 ноября 2025, 13:49