Суд продлил арест футболисту Секачу, обвиняемому в убийстве женщины

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Суд в Москве продлил до 14 июня срок содержания под стражей футболисту клуба "Урал‑2" Даниилу Секачу, обвиняемому в убийстве женщины и разбойном нападении, совершенных по указанию мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

По версии следствия, 13 марта неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить 20‑летнего спортсмена. Внутри помещения Секач нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После этого футболист похитил деньги и имущество погибшей.