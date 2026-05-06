Суд продлил арест футболисту Секачу, обвиняемому в убийстве женщины

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Суд в Москве продлил до 14 июня срок содержания под стражей футболисту клуба "Урал‑2" Даниилу Секачу, обвиняемому в убийстве женщины и разбойном нападении, совершенных по указанию мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Меру пресечения Секачу продлили до 14 июня 2026", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, 13 марта неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить 20‑летнего спортсмена. Внутри помещения Секач нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После этого футболист похитил деньги и имущество погибшей.
Как сообщили в столичном главке СК, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по особо важным делам. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и разбое в особо крупном размере.
Секач признал вину частично.
Секач — уроженец Кисловодска, воспитанник академий московского "Локомотива", "Ростова", "Строгино" и "Мастер‑Сатурна". С 2025 года он выступал за "Урал‑2" во Второй лиге.