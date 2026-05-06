Жительница Свердловской области выиграла в лотерею, увидев вещий сон
09:25 06.05.2026
Жительница Свердловской области выиграла в лотерею, увидев вещий сон

"Столото": женщина выиграла в лотерею почти 23 миллиона рублей, увидев вещий сон

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница города Лесной в Свердловской области Наталья Плеханова выиграла суперприз в лотерее "Рапидо Про" после того, как увидела сон о прибыли.
  • Сумма выигрыша составила 22 987 125 рублей.
  • На выигранные деньги победительница планирует помочь сыну с приобретением автомобиля, а оставшиеся средства направить на покупку недвижимости.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жительница Свердловской области выиграла почти 23 миллиона рублей в лотерею после того, как увидела сон о прибыли, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей "Столото".
"22 января 2026 года в 351657-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз - 22 987 125 рублей. Победителем стала жительница города Лесной в Свердловской области Наталья Плеханова", - рассказали в компании.
Участвовать в лотереях Наталья начала с конца прошлого года. С тех пор она периодически покупала билеты по вечерам после работы в мобильном приложении. В знаменательный день счастливица, купив один билет, выиграла 1500 рублей. Каждый из купленных далее билетов приносил небольшой выигрыш, который в итоге возрос до 8 тысяч рублей. Последний купленный в тот день билет и принес ей суперприз.
При этом выигрыш победительнице предвещал сон, который по народной примете сулит прибыль. "Приснилась куча сами понимаете чего. Пришла на следующий день на работу и рассказала сон коллеге, на что она сказала, что это точно к деньгам", - поделилась Наталья.
Счастливица работает лаборантом на государственном предприятии. У нее трое сыновей. Летом семья любит заниматься огородом на дачном участке.
На выигранные деньги победительница планирует помочь старшему сыну с приобретением автомобиля, а оставшиеся средства направить на покупку недвижимости.
