США нанесли удар по иранскому танкеру в районе Оманского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские силы вывели из строя судно под иранским флагом в районе Оманского залива, утверждает Центральное командование ВС США.
- Экипаж танкера M/T Hasna не выполнил неоднократные предупреждения о нарушении блокады.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Центральное командование ВС США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива.
Согласно заявлению, за танкером M/T Hasna наблюдали во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт. Американцы предупредили судно о нарушении блокады.
«
"После того как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-миллиметровой пушки (истребителя. — Прим. ред.) ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с (авианосца. — Прим. ред.) USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna больше не следует по маршруту в Иран", — говорится в публикации в соцсети Х.
В командовании добавили, что американская блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе.
Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран
3 мая, 08:00