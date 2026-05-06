20:08 06.05.2026 (обновлено: 21:53 06.05.2026)
США нанесли удар по иранскому танкеру в районе Оманского залива

CENTCOM: США вывели из строя танкер под флагом Ирана в районе Оманского залива

Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
  • Американские силы вывели из строя судно под иранским флагом в районе Оманского залива, утверждает Центральное командование ВС США.
  • Экипаж танкера M/T Hasna не выполнил неоднократные предупреждения о нарушении блокады.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Центральное командование ВС США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива.
Согласно заявлению, за танкером M/T Hasna наблюдали во время его прохождения через международные воды по пути в иранский порт. Американцы предупредили судно о нарушении блокады.
"После того как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-миллиметровой пушки (истребителя. — Прим. ред.) ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с (авианосца. — Прим. ред.) USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna больше не следует по маршруту в Иран", — говорится в публикации в соцсети Х.

В командовании добавили, что американская блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе.
ВМС США начали ее 13 апреля. Как утверждает Вашингтон, не связанные с Ираном корабли могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану.
