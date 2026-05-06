СМИ: США верят в скорое подписание меморандума о конце конфликта с Ираном

12:38 06.05.2026 (обновлено: 12:42 06.05.2026)
Axios: США верят в скорое подписание меморандума об окончании конфликта с Ираном

Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта, утверждает портал Axios.
  • Меморандум включает в себя начало 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива.
  • Переговоры США и Ирана могут пройти в Женеве или Исламабаде.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. В Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта, утверждает портал Axios со ссылкой на американские источники.
"Белый дом считает, что близок к подписанию с Ираном меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны и создание основы для более подробных переговоров", - пишет портал со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники.
При этом, отметили источники, несмотря на то, что ничего пока подписано не было, стороны сейчас находятся ближе всего к соглашению со времени начала конфликта.
По информации портала, в нынешней форме меморандум включает в себя объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива.
Источники портала отметили, что переговоры США и Ирана могут пройти в Женеве или Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
