США атаковали катер предполагаемых участников наркотрафика

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке участников наркотрафика в восточной части Тихого океана, сообщило южное командование Пентагона.

Как говорится в сообщении, силы США нанесли удар по судну, в результате которого погибли три человека.