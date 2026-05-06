США атаковали катер предполагаемых участников наркотрафика

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Силы США нанесли удар по лодке участников наркотрафика в восточной части Тихого океана, сообщило южное командование Пентагона.
"Разведка подтвердила, что судно перемещается через известные пути наркотрафика в восточной части Тихого океана", - сообщило командование в соцсети Х.
Как говорится в сообщении, силы США нанесли удар по судну, в результате которого погибли три человека.