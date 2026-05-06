Рейтинг@Mail.ru
В США талоны на продукты получают более 180 тысяч умерших, заявил Вэнс - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 06.05.2026
В США талоны на продукты получают более 180 тысяч умерших, заявил Вэнс

Вэнс: 186 тысяч умерших американцев получают продовольственные талоны

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что 186 тысяч умерших американцев «получают» талоны на продукты.
  • Вэнс также отметил, что еще 355 тысяч американцев получают пособия в двойном размере.
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что 186 тысяч умерших американцев "получают" талоны на продукты.
"У нас 186 тысяч умерших людей получают продовольственные талоны", – сказал Вэнс на митинге в Айове.
Он добавил, что еще 355 тысяч американцев получают пособия в двойном размере.
"Фейковые скажут.... Джей Ди Вэнс предлагает лишить людей продовольственных талонов. Именно это они скажут! На самом деле я считаю, что мы должны забрать продовольственные талоны у умерших людей", – отметил Вэнс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Мир готовят к банкротству США
28 марта, 08:00
 
В миреСШААйоваДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала