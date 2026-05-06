В США талоны на продукты получают более 180 тысяч умерших, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что 186 тысяч умерших американцев "получают" талоны на продукты.
"У нас 186 тысяч умерших людей получают продовольственные талоны", – сказал Вэнс на митинге в Айове.
Он добавил, что еще 355 тысяч американцев получают пособия в двойном размере.
"Фейковые скажут.... Джей Ди Вэнс предлагает лишить людей продовольственных талонов. Именно это они скажут! На самом деле я считаю, что мы должны забрать продовольственные талоны у умерших людей", – отметил Вэнс.
