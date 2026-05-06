Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили более десяти роботизированных комплексов - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 06.05.2026 (обновлено: 07:53 06.05.2026)
В Харьковской области уничтожили более десяти роботизированных комплексов

Бойцы "Севера" уничтожили более десяти наземных роботизированных комплексов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения БПС 71-й мотострелковой дивизии группировки "Север" за прошедший месяц уничтожили более 10 наземных роботизированных комплексов (НРТК) в Харьковской области.
  • После обнаружения НРТК к работе подключаются расчеты ударных беспилотных систем, а координация действий ведется через штатные средства связи.
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Подразделения БПС 71-й мотострелковой дивизии группировки "Север" за прошедший месяц уничтожили более 10 наземных роботизированных комплексов (НРТК), нарушив логистику ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
По его словам, такие платформы применяются также для подвоза продовольствия на позиции и считаются важным звеном в логистической цепи ВСУ на передовой. Он отметил, что попытки перемещать НРТК скрытно вдоль лесополос и под кустарником не дают результата, поскольку расчеты разведывательных беспилотников ведут наблюдение круглосуточно и быстро выявляют цели.
"Специалисты подразделений войск беспилотных систем 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса уничтожили более 10 комплексов НРТК, осуществляющих доставку боекомплекта для сил противника, за прошедший месяц", - рассказал "Сват".
Командир добавил, что после обнаружения к работе подключаются расчеты ударных беспилотных систем, а координация действий ведется через штатные средства связи. По его данным, управление обеспечивается непрерывно, а объективный контроль ведется в прямом эфире с использованием стабильного интернет-соединения в системах и приложениях, предоставленных Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала