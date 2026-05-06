Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения БПС 71-й мотострелковой дивизии группировки "Север" за прошедший месяц уничтожили более 10 наземных роботизированных комплексов (НРТК) в Харьковской области.
- После обнаружения НРТК к работе подключаются расчеты ударных беспилотных систем, а координация действий ведется через штатные средства связи.
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Подразделения БПС 71-й мотострелковой дивизии группировки "Север" за прошедший месяц уничтожили более 10 наземных роботизированных комплексов (НРТК), нарушив логистику ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
По его словам, такие платформы применяются также для подвоза продовольствия на позиции и считаются важным звеном в логистической цепи ВСУ на передовой. Он отметил, что попытки перемещать НРТК скрытно вдоль лесополос и под кустарником не дают результата, поскольку расчеты разведывательных беспилотников ведут наблюдение круглосуточно и быстро выявляют цели.
"Специалисты подразделений войск беспилотных систем 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса уничтожили более 10 комплексов НРТК, осуществляющих доставку боекомплекта для сил противника, за прошедший месяц", - рассказал "Сват".
Командир добавил, что после обнаружения к работе подключаются расчеты ударных беспилотных систем, а координация действий ведется через штатные средства связи. По его данным, управление обеспечивается непрерывно, а объективный контроль ведется в прямом эфире с использованием стабильного интернет-соединения в системах и приложениях, предоставленных Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18