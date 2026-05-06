Российские дроны уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ - РИА Новости, 06.05.2026
06:36 06.05.2026
Российские дроны уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ

Бойцы "Севера" поразили НРТК ВСУ с боеприпасами в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Боевая работа расчета БПЛА "Молния" батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА "Молния" батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области наземный робототехнический комплекс ВСУ.
  • Робототехнический комплекс перемещался по грунтовке и перевозил боекомплект и продовольствие к передовым позициям противника.
  • Также был обнаружен и уничтожен станковый противотанковый гранатомет ПГ-9 вместе с его расчетом.
КУРСК, 6 мая – РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области перевозивший боекомплект и продовольствие для ВСУ наземный робототехнический комплекс (НРТК), сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Тайфун".
"Разведка засекла движение НРТК — он перемещался по грунтовке, пытаясь подвезти БК (боеприпасы - ред.) и продовольствие к передовым позициям противника. Также нашими операторами был обнаружен станковый противотанковый гранатомет ПГ-9. Наши FPV-дроны отработали сначала по транспортнику", – рассказал агентству командир расчета БпС 30-го мотострелкового полка (МСП) с позывным "Тайфун".
По словам военнослужащего, после попадания началась детонация перевозимого боекомплекта.
"Вторым аппаратом накрыли гранатомет, а во время доразведки был зафиксирован и уничтожен расчет этого орудия. Техника уничтожена, личный состав — тоже. Вся логистическая связка противника на этом участке прервана", - добавил он.
БезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
