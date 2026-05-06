Российские дроны уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ

КУРСК, 6 мая – РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области перевозивший боекомплект и продовольствие для ВСУ наземный робототехнический комплекс (НРТК), сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Тайфун".

"Разведка засекла движение НРТК — он перемещался по грунтовке, пытаясь подвезти БК (боеприпасы - ред.) и продовольствие к передовым позициям противника. Также нашими операторами был обнаружен станковый противотанковый гранатомет ПГ-9. Наши FPV-дроны отработали сначала по транспортнику", – рассказал агентству командир расчета БпС 30-го мотострелкового полка (МСП) с позывным "Тайфун".

По словам военнослужащего, после попадания началась детонация перевозимого боекомплекта.