ВС России уничтожили сеть замаскированных опорных пунктов ВСУ
05:16 06.05.2026
ВС России уничтожили сеть замаскированных опорных пунктов ВСУ

Силы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие российской группировки войск «Восток» вскрыли и уничтожили сеть замаскированных опорных пунктов украинских формирований в Запорожской области.
  • Позиции и долговременные огневые точки были оборудованы противником в лесополосах.
  • Для уничтожения выявленных целей были задействованы танковые подразделения, а контроль поражения и корректировка огня велись в режиме реального времени с помощью беспилотной авиации.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" вскрыли и уничтожили сеть замаскированных опорных пунктов украинских формирований в Запорожской области, в результате оборонительные порядки боевиков ВСУ на этом участке были существенно ослаблены, сообщило министерство обороны РФ.
"В результате огневого налета фортификационные сооружения разрушены. Находившаяся в опорных пунктах живая сила ВСУ ликвидирована, оборонительные порядки боевиков на данном участке существенно ослаблены", - говорится в сообщении.
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" вскрыли сеть замаскированных опорных пунктов украинских формирований в Запорожской области. Противник оборудовал позиции и долговременные огневые точки в лесополосах, добавили в Минобороны.
Для уничтожения выявленных целей были задействованы танковые подразделения.
"Экипажи боевых машин Т-80БВМ совершили марш на огневой рубеж и нанесли удары осколочно-фугасными снарядами по укреплениям противника", - отмечает МО РФ.
Контроль поражения и корректировка огня танковых экипажей велись в режиме реального времени с помощью беспилотной авиации с использованием штатных отечественных систем связи и управления.
