"Ростех": "Солнцепек" превращает "неприступные" позиции ВСУ в ловушку - РИА Новости, 06.05.2026
13:06 06.05.2026
"Ростех": "Солнцепек" превращает "неприступные" позиции ВСУ в ловушку

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет ТОС-1А "Солнцепек" превращает неприступную фортификацию в ловушку для противника, сообщили в "Ростехе".
  • "Солнцепек" использует термобарические снаряды, которые превращают защитные укрепления в зону поражения за счет ударной волны и перепада давления.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" превращает неприступную фортификацию в ловушку для противника, сообщили в Telegram-канале "Ростеха".
Ранее Минобороны России опубликовало видео о том, как расчет ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" полностью уничтожил сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.
Как отметили в "Ростехе", капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения, и если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника уцелеть очень велики.
"Солнцепеки" и "Тосочки" и "Термобар" (термобарический боеприпас - ред.) превращают неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей "огнедышащей" ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор не только бьет "кувалдой", но и обволакивает, как "спрут", затекая внутрь убежищ противника, даже если они остаются полностью целыми", – говорится в Telegram-канале "Ростеха".
В "Ростехе" добавили, что на опубликованном Минобороны РФ видео российская армия продемонстрировала тактический прием, который возможен только с помощью "Солнцепека" – при использовании термобарических снарядов защитные укрепления превратились для противника в зону поражения, которую невозможно покинуть.
ТОС-1А – один из наиболее эффективных образцов современного российского вооружения, не имеющий прямых аналогов. Дальность стрельбы может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, что обеспечивает эффективную огневую поддержку штурмовых подразделений, а полный залп ТОС-1А, производимый за считаные секунды, способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.
РостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
