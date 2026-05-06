В Сочи впервые провели сложную операцию женщине с раком желудка и спасли ее

СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Сочинские врачи впервые провели сложную операцию женщине с раком желудка и спасли ее, сообщило министерство здравоохранения Краснодарского края.

Минздрав уточнил, что в апреле пациентка поступила в отделение абдоминальной онкологии в Сочи с жалобами и болями в животе.

"В онкологическом диспансере №2 города Сочи врачи спасли женщину с раком желудка, впервые проведя лапароскопическую гастрэктомию с лимфаденэктомией", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

По словам врача-онколога высшей категории онкологического диспансера №2 Сочи Артема Лобунцова, операция продлилась около 4,5 часов и прошла успешно.

"Уже на шестой день женщина полностью восстановилась и была выписана домой. Теперь ее ждет дальнейшее лечение в соответствии с медицинскими стандартами", - приводятся слова Лобунцова в канале министерства здравоохранения.

Минздрав отметил, что подобные операции требуют высокой квалификации врачей.