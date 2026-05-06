18:20 06.05.2026 (обновлено: 18:24 06.05.2026)
В Сочи впервые провели сложную операцию женщине с раком желудка и спасли ее

© Фото : Министерство здравоохранения Краснодарского краяХирурги онкологического диспансера №2 города Сочи оперируют женщину с раком желудка
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сочи впервые провели сложную операцию женщине с раком желудка.
  • Операция, которая продлилась около 4,5 часов, прошла успешно, и уже на шестой день женщина была выписана домой.
  • Минздрав отметил, что подобные операции требуют высокой квалификации врачей и являются подтверждением их профессионализма.
СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Сочинские врачи впервые провели сложную операцию женщине с раком желудка и спасли ее, сообщило министерство здравоохранения Краснодарского края.
Минздрав уточнил, что в апреле пациентка поступила в отделение абдоминальной онкологии в Сочи с жалобами и болями в животе.
"В онкологическом диспансере №2 города Сочи врачи спасли женщину с раком желудка, впервые проведя лапароскопическую гастрэктомию с лимфаденэктомией", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По словам врача-онколога высшей категории онкологического диспансера №2 Сочи Артема Лобунцова, операция продлилась около 4,5 часов и прошла успешно.
"Уже на шестой день женщина полностью восстановилась и была выписана домой. Теперь ее ждет дальнейшее лечение в соответствии с медицинскими стандартами", - приводятся слова Лобунцова в канале министерства здравоохранения.
Минздрав отметил, что подобные операции требуют высокой квалификации врачей.
"Этот случай - еще одно подтверждение того, что современные технологии и профессионализм кубанских врачей позволяют успешно справляться даже со сложными заболеваниями и спасать жизни пациентов", - заключило министерство.
СочиКраснодарский крайЗдоровье - Общество
 
 
