Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британии не хватает денег на разработку высокотехнологичного оружия - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 06.05.2026
СМИ: Британии не хватает денег на разработку высокотехнологичного оружия

FT: у Британии не хватает денег на разработку высокотехнологичного оружия

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британское министерство обороны не обладает достаточными средствами для финансирования разработки и производства высокотехнологичных вооружений, пишет газета Financial Times.
  • В статье подчеркивается, что нехватка контрактов может вынудить многие стартапы уйти с рынка.
ЛОНДОН, 6 мая – РИА Новости. Британское министерство обороны не обладает достаточными средствами для финансирования разработки и производства высокотехнологичных вооружений, пишет газета Financial Times.
"Нехватка средств означает, что министерство обороны не может заключать более крупные контракты, которые, по словам некоторых небольших стартапов, необходимы им для оправдания высоких затрат на исследования и разработки", - говорится в статье.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
СМИ: в Британии заявили об отсутствии денег на покупку новых вооружений
4 мая, 05:27
Источники в оборонных стартапах сообщили изданию, что получают лишь "символические суммы", недостаточные для проведения полноценных исследований, и чувствуют, что они субсидируют британскую армию.
"Осуществляется стратегия "все хорошее завтра": если вы сейчас нам поможете - по себестоимости или бесплатно - мы потом поможем вам. Но этого никогда не происходит. Бесконечные ускорения, испытания и рамочные соглашения маскируют систему, лишенную финансирования", - сообщил изданию директор технологической компании 4GD Роб Тейлор.
В конечном итоге, по словам представителя одного из производителей дронов, нехватка контрактов может вынудить многие стартапы уйти с рынка, пишет Financial Times.
Газета Times в мае писала, что у Великобритании отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
СМИ: Британия вступит в переговоры о присоединении к кредиту ЕС Киеву
4 мая, 00:56
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала