СМИ: военное присутствие ЕС в Азии достигло пика со времен Холодной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военное присутствие стран ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе достигло пика со времен Холодной войны.
- Лидером по развертыванию своих сил в регионе является Франция.
- Геостратегическое влияние европейских стран в регионе подрывается отсутствием должной координации между ними.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военное присутствие стран ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе достигло пика со времен Холодной войны, следует из исследования Фонда имени Генриха Белля*, с которым эксклюзивно ознакомилось издание Euractiv.
«
"Военное присутствие Европы в Индо-Тихоокеанском регионе достигло пика после окончания холодной войны... Развертывание военных сил в Индо-Тихоокеанском регионе Францией, Германией, Италией и Нидерландами достигло пика в 2024–2025 годах", - пишет издание.
Отмечается, что лидером по развертыванию своих сил в регионе является Франция.
В то же время издание добавляет, что геостратегическое влияние европейских стран в регионе подрывается отсутствием между ними должной координации. Так примерно четверть всех соглашений о сотрудничестве между ЕС и Индо-Тихоокеанским регионом касается оборонно-промышленной деятельности, однако из-за проблем с координацией европейским оборонным компаниям приходится конкурировать между собой в таких странах как Индия и Индонезия.
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной