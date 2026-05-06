В Сингапуре введут телесные наказания школьников для борьбы с травлей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школы Сингапура к 2027 году внедрят стандартизированные дисциплинарные меры по борьбе с неправомерным поведением учащихся, включая травлю.
- К дисциплинарным мерам относится наказание в виде отстранения от занятий или, в случае серьезных правонарушений, удара плетью (для мальчиков старших классов начальной школы и старше).
- Порка как дисциплинарная мера будет применяться только в случае неэффективности всех других мер.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Школы Сингапура к 2027 году внедрят дисциплинарные меры и при необходимости даже телесные наказания для борьбы с неправомерным поведением учащихся, включая травлю, пишет местная газета Straits Times.
Как сообщает газета, к "серьезным правонарушениям" будут относиться травля, мошенничество, азартные игры, использование электронных сигарет, а к "очень серьезным правонарушениям" будут относиться поджоги, злоупотребление наркотиками, драки и преступления, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью.
"К 2027 году все школы Сингапура должны внедрить стандартизированные дисциплинарные меры по борьбе с неправомерным поведением учащихся, включая травлю", — говорится в публикации.
По информации Straits Times, к дисциплинарным мерам относятся наказание в виде отстранения от занятий на срок до трех дней или приостановки обучения для учащихся, впервые совершивших серьезные правонарушения.
"Лица, совершившие правонарушение впервые, могут также получить один удар плетью, а за последующие правонарушения — до трех ударов. Порке подвергаются только мальчики в старших классах начальной школы и старше", — отметили в издании.
По словам министра образования Сингапура Десмонда Ли, на которого ссылается Straits Times, порка как дисциплинарная мера будет применяться только в случае неэффективности всех других мер.
Подход Министерства образования Сингапура к рассмотрению случаев травли ужесточился после нескольких инцидентов, которые всплыли в социальных сетях. В одном случае трое учеников третьего класса начальной школы угрожали смертью матери одноклассника. Все трое были отстранены от занятий.